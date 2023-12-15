Ведущая Fox News в прямом эфире назвала Зеленского финансовым аферистом

Ведущая американского телеканала Fox News Лора Ингрэм в прямом эфире унизила посетившего США с официальным визитом Владимира Зеленского, сравнив его с известным аферистом Бернардом Мэдоффом, создателем крупнейшей в истории финансовой пирамиды, которого приговорили за мошенничество к 150 годам заключения, сообщает «Украина.
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