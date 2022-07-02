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Британский премьер Борис Джонсон получил звание почетного гражданина Одессы

Британский премьер Борис Джонсон получил звание почетного гражданина Одессы

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон получил звание почетного гражданина Одессы, а также удостоился трех Почетных знака отличия одесского городского головы имени Григория Маразли.

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