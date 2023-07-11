Военное обозрение

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Словакия направила запрос США на поставку ударных вертолётов AH-1Z Viper взамен переданных Украине истребителей МиГ-29

Словакия направила запрос США на поставку ударных вертолётов AH-1Z Viper взамен переданных Украине истребителей МиГ-29

Словакия согласилась получить американские ударные вертолеты Bell AH-1Z Viper в рамках кругового обмена, Братислава отправила соответствующий запрос в США.

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