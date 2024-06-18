Путин нивелирует «оппозиционность» Якутии

Президент России Владимир Путин рабочей поездкой в Якутск подсветил позитивные изменения в экономике Республики Саха (Якутия), показав тем самым, что федеральный центр связывает с регионом планы по развитию несырьевого сектора, поддержки высокотехнологичного и креативного бизнеса.