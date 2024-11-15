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Алексей Фетисов, Т1: «Финансовая отрасль по-прежнему остается двигателем цифровизации»

Алексей Фетисов, Т1: «Финансовая отрасль по-прежнему остается двигателем цифровизации»

По его словам, компании стали еще более активно работать над прорывными технологиями, а участники рынка готовы для этого делиться опытом и обмениваться даннымиГенеральный директор Холдинга Т1 Алексей Фетисов в интервью BFM рассказал о главных задачах развития финтеха в России, в частности, о рациональном инвестировании, создании систем безопасности, технологиях защиты данных и расширении возможностей использования ИИ.

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