Четверо подростков размахивали перед посетителями ТРК "Галерея" пистолетом. Покупатели сообщили об этом охране торгового центра.
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Четверо подростков размахивали перед посетителями ТРК "Галерея" пистолетом. Покупатели сообщили об этом охране торгового центра.