Тайный отпуск в Куршевеле: Кейт Миддлтон с детьми отдыхает на горнолыжном курорте

Джордж, Шарлотта и Луи наслаждаются спортивными каникулами Принц Уильям и Кейт в Норвегии в 2018 году, фото: Getty ImagesУ наследников принца Уильяма и Кейт Миддлтон школьные каникулы, которые семья решила провести в Куршевеле, где вся семья активно занимается горнолыжным спортом.