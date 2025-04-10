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Тайный отпуск в Куршевеле: Кейт Миддлтон с детьми отдыхает на горнолыжном курорте

Тайный отпуск в Куршевеле: Кейт Миддлтон с детьми отдыхает на горнолыжном курорте

Джордж, Шарлотта и Луи наслаждаются спортивными каникулами Принц Уильям и Кейт в Норвегии в 2018 году, фото: Getty ImagesУ наследников принца Уильяма и Кейт Миддлтон школьные каникулы, которые семья решила провести в Куршевеле, где вся семья активно занимается горнолыжным спортом.

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