Иран передает хуситам разведданные для выбора целей при ударах по Саудовской Аравии, пишет газета The Wall Street Journal.
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