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В Таджикистане усилили работу с трудовыми мигрантами после теракта в РФ

В Таджикистане усилили работу с трудовыми мигрантами после теракта в РФ

После теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» в Таджикистане усилена разъяснительная работа с трудовыми мигрантами с целью недопущения их втягивания в экстремистские группировки, сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра труда, миграции и занятости населения республики Шахнозу Нодири.

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