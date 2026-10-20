Утро пятницы у Сенного рынка: Необычное оживление в центре Петербурга Пятничный день в историческом центре Санкт-Петерграда выдался на редкость динамичным.
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Эээээ, прошу прощения. А мораль сей басни какова?!
По-моему - вообще давно надо к Духовному Управлению Мусульман присмотреться! У меня нет какой-либо исламофобии, тем более, что я из Казани, где мусульман - более половины верующих! Причём беспредела мигрантов, вроде НЕТ (видно местные мусульмане их удерживают)! Насколько я знаю, это Управление неизвестно, кого представляет, поскольку мусульмане Татарстана, Башкортостана и Северного Кавказа ему не подчиняются - а где ещё ислам в России исповедуется КОРЕННЫМ НАСЕЛЕНИЕМ ?! Получается ДУМ признают только НЕКОРЕННЫЕ мигранты? Так КОМУ ОНО НУЖНО ?! Даже не мусульманам, а НЕКОРЕННЫМ МИГРАНТАМ !!!
И чем дело , в итоге, закончилось?