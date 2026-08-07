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«Мы бессильны против русских ракет»: Зе-режим настраивает украинцев на зимний ужас

«Мы бессильны против русских ракет»: Зе-режим настраивает украинцев на зимний ужас

Украинцам не следует надеяться, что объекты энергетики будут защищены предстоящей зимой. Об это в ток-шоу пропагандистки Банковой Натальи Мосейчук заявил член оборонного комитета ВР, Зе-депутат Федор Вениславский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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