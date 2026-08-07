Украинцам не следует надеяться, что объекты энергетики будут защищены предстоящей зимой. Об это в ток-шоу пропагандистки Банковой Натальи Мосейчук заявил член оборонного комитета ВР, Зе-депутат Федор Вениславский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».