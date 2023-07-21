И суток не прошло, а в ЕС уже задергались и забегали, начали названивать попеременно в Кремль и Эрдогану.
Телефоны Путина и Эрдогана разрываются: Перепуганные западные лидеры хотят понять, за что с ними так поступила Россия
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Анатолий Рябенко
Руководители капстран добра не понимают. И вот новость: Россия впервые сказала НЕТ и вся эта капиталистическая сволота от страха даже присела не понимая что это вежливый ответ на их безобразное поведение и санкции.
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13 час.
лина любимцева
А как понимать то, что Путин, ПОСЛЕ ВСЕГОЮ послал два самолета в Турцию тушить ихние пожары?!! Это в благодарность ЗА ЧТО?!! У нас Тува полыхает, в Якутии пожары жуткие, эти самолеты нам и самим бы пригодились пожары тушить... НЕТ!! В Турцию послал... Я вот даже не знаю, как это все назвать?!!! Кроме оскорбительных слов...
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8 час.
лл
лина любимцева
"Зерновая сделка", для России, изначально была ПУСТЫШКОЙ!!Зачем вообще ввязались в эту лабуду, я не понимаю. Те подписанты, которые участвовали в этом "зерновом сговоре", НИЧЕГО НЕ РЕШАЛИ В ОТНОШЕНИИ РОССИИ!! И зачем нам нужна была это "головная боль"? Дешевый пиар...
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8 час.
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