Телефоны Путина и Эрдогана разрываются: Перепуганные западные лидеры хотят понять, за что с ними так поступила Россия

Анатолий Рябенко Руководители капстран добра не понимают. И вот новость: Россия впервые сказала НЕТ и вся эта капиталистическая сволота от страха даже присела не понимая что это вежливый ответ на их безобразное поведение и санкции.

лина любимцева А как понимать то, что Путин, ПОСЛЕ ВСЕГОЮ послал два самолета в Турцию тушить ихние пожары?!! Это в благодарность ЗА ЧТО?!! У нас Тува полыхает, в Якутии пожары жуткие, эти самолеты нам и самим бы пригодились пожары тушить... НЕТ!! В Турцию послал... Я вот даже не знаю, как это все назвать?!!! Кроме оскорбительных слов...