Театр абсурда

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Телефоны Путина и Эрдогана разрываются: Перепуганные западные лидеры хотят понять, за что с ними так поступила Россия

Телефоны Путина и Эрдогана разрываются: Перепуганные западные лидеры хотят понять, за что с ними так поступила Россия

И суток не прошло, а в ЕС уже задергались и забегали, начали названивать попеременно в Кремль и Эрдогану.

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Комментарии
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Анатолий Рябенко
Руководители капстран добра не понимают. И вот новость: Россия впервые сказала НЕТ и вся эта капиталистическая сволота от страха даже присела не понимая что это вежливый ответ на их безобразное поведение и санкции.
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13 час.
лина любимцева
А как понимать то, что Путин, ПОСЛЕ ВСЕГОЮ послал два самолета в Турцию тушить ихние пожары?!! Это в благодарность ЗА ЧТО?!! У нас Тува  полыхает, в Якутии пожары жуткие, эти самолеты нам и самим бы пригодились пожары тушить... НЕТ!! В Турцию послал... Я вот даже не знаю, как это все назвать?!!! Кроме оскорбительных слов...
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8 час.
лл
лина любимцева
&quot;Зерновая сделка&quot;, для России, изначально была ПУСТЫШКОЙ!!Зачем вообще ввязались в эту лабуду, я не понимаю.  Те подписанты, которые участвовали в этом &quot;зерновом сговоре&quot;, НИЧЕГО НЕ РЕШАЛИ В ОТНОШЕНИИ  РОССИИ!! И зачем нам нужна была это &quot;головная боль&quot;? Дешевый пиар...
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8 час.

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