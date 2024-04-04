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Всем пользователям приготовиться. Популярный мессенджер внедрит новый функционал

Всем пользователям приготовиться. Популярный мессенджер внедрит новый функционал

Разработчики WhatsApp рассказали об изменениях, сообщает PRIMPRESS. Речь идет о новыом функционале. В мессенджере появится функционал, который затронет просмотр некоторых сообщений, а конкретнее - закрепленные сообщения.

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