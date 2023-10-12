Штраф миллион рублей и тюрьма: В России начали наказывать за сбор грибов из "Красной книги"

Самый максимальный срок за сбор краснокнижных грибов составит 1 млн рублей.С сегодняшнего дня в России начнут штрафовать за сбор и повреждение редких грибов и растений, которые занесены в "Красную книгу".
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