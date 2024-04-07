⏺В Симферополе иномарка на большой скорости врезалась в дом и перевернулась Водитель Mercedes-Benz пострадал, его отвезли в медучреждение, сообщает пресс-служба МВД по Крыму.
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⏺В Симферополе иномарка на большой скорости врезалась в дом и перевернулась Водитель Mercedes-Benz пострадал, его отвезли в медучреждение, сообщает пресс-служба МВД по Крыму.