«Уехал из Исландии из-за медицины – сложно с лекарствами, недостаток квалифицированных врачей. В России сразу поставили диагноз и сказали, что делать». Вратарь «Ротора» Чагров о странах

29-летний голкипер с июля 2022 года по февраль 2023-го выступал за исландский «Кордренгир». – Что для вас было самым тяжелым в Исландии? К чему вы так и не привыкли? – Наверное, я бы сказал, что к медицине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Доннарумма – вне заявки «ПСЖ» на матч с «Ле-Маном» в Кубке Франции. Сафонов и Хвича могут сыграть. Спортс’’ покажет игру
- Бенчич выиграла первый титул после рождения ребенка
- Воробьев о самой серьезной покупке: «Квартира в Москве в ипотеку. Часов у меня нет. Машину себе и жене купил – обычный «Вольво». Стараюсь грамотно тратить деньги»
Свежие комментарии