Советник Гагин: ВСУ за последние две-три недели понесли многотысячные потери

Вооруженные силы Украины в течение последних двух-трех недель понесли многотысячные потери. Соответствующее заявление, как передает РИА Новости, сделал Ян Гагин, советник руководителя Донецкой Народной Республики.
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