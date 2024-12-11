«Три мужика стояли, боясь вмешаться»: в Екатеринбурге возле школы иноземец забрал телефон у ребенка на глазах у большого количества народа

Ирина Lambros

Напишу про один случай - это было в конце 80-х. Мы с мужем ехали вечерней электричкой Калуга-Москва, вагон был практически полный. Какие то три отморозка привязались к девушке, "слово за слово" и вытащили ее в тамбур. Она плакала, кричала, каждый сидел уткнувшись носом кто в газету, кто-то просто делал вид, что спит...(были в вагоне люди и в форме, в Наро-Фоминске и в Калуге были воинские части). И когда мой муж пошел в тамбур, я в слезы; "Сережа, не лезь". Короче раскидал он их, один был, как оказалось, был с ножом (он сам по себе здоровый высокий). Единственно, что сделали "бдительные граждане" - вызвали милицию. В Малоярославце их забрали и увели, а эта девушка долго еще благодарила моего мужа. Он единственный, кто заступился за нее, еще раз подчеркиваю, там сидели мужики в форме. Тогда, в 80-е ни каких диаспор и в помине не было, это просто трусость и равнодушие наших людей. "Моя хата с краю - ничего не знаю".