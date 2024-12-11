Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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«Три мужика стояли, боясь вмешаться»: в Екатеринбурге возле школы иноземец забрал телефон у ребенка на глазах у большого количества народа

«Три мужика стояли, боясь вмешаться»: в Екатеринбурге возле школы иноземец забрал телефон у ребенка на глазах у большого количества народа

Avia.pro - СМИ Вчерашний день стал шоком для жителей Тбилисского бульвара в Екатеринбурге. Перед школой №197 произошел инцидент, который невозможно принять спокойно.

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Комментарии
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S
Serg
а вы в курсе что сейчас огромный дефицит ментов? массово увольняются, работать некому на улицах. и не дай Бог, если начнут в МВД набирать &quot;незаменимых специалистов&quot;, вот тогда будет полный абзац.
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1 час.
Ирина Lambros
Напишу про один случай - это было в конце 80-х. Мы с мужем ехали вечерней электричкой Калуга-Москва, вагон был практически полный. Какие то три отморозка привязались к девушке, &quot;слово за слово&quot; и вытащили ее в тамбур. Она плакала, кричала, каждый сидел уткнувшись носом кто в газету, кто-то просто делал вид, что спит...(были в вагоне люди и в форме, в Наро-Фоминске и в Калуге были воинские части). И когда мой муж пошел в тамбур, я в слезы; &quot;Сережа, не лезь&quot;. Короче раскидал он их, один был, как оказалось, был с ножом (он сам по себе здоровый высокий). Единственно, что сделали &quot;бдительные граждане&quot; - вызвали милицию. В Малоярославце их забрали и увели, а эта девушка долго еще благодарила моего мужа. Он единственный, кто заступился за нее, еще раз подчеркиваю, там сидели мужики в форме. Тогда, в 80-е ни каких диаспор и в помине не было, это просто трусость и равнодушие наших людей. &quot;Моя хата с краю - ничего не знаю&quot;.
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41 мин.
Fvolodya55 Федоров
Далеко не у всех трусость. Если в драке кто-то из подонков получит травму, то затаскают спасителя и даже могут посадить. Даже при самообороне не дай бог кого-то покалечить, а здесь не было самообороны.
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9 мин.

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