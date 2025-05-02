Судья ответит перед законом за ложные сведения в декларации

Антикоррупционная прокуратура сообщает о завершении расследования и направлении в суд для рассмотрения по существу уголовного дела на имя судьи, обвиняемого в фальсификации деклараций путем включения в них умышленно неполных сведений и умышленного невключения сведений об имуществе и личных интересах (ч.