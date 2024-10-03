Генерал-майор Петров рассказал о преступлениях дропперов в Липецкой области

Начальник УМВД РФ по Липецкой области генерал-майор Дмитрий Петров принял участие в в проекте повышения правовой культуры и юридической грамотности, который ориентирован на представителей Молодежного парламента, студентов, учащихся.
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