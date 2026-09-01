Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Хроники СВО: последняя осень?

Хроники СВО: последняя осень?

Эпиграф: Сообщение Минобороны РФ. «В соответствии с полученными указаниями, ВС РФ приступили к подготовке нанесения массированных ударов по объектам энергетики Украины.

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