Хроники СВО: последняя осень?

Эпиграф: Сообщение Минобороны РФ. «В соответствии с полученными указаниями, ВС РФ приступили к подготовке нанесения массированных ударов по объектам энергетики Украины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Путин закрыл то, ...
- Бандеровцы нашли ...
- 2 октября. После ...
Смерть бандеросрани!
Вывод из всего этого словоблудия: мобилизации быть, но после выборов.