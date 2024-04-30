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G7 сократят зависимость от поставок товаров ядерной энергетики из РФ

G7 сократят зависимость от поставок товаров ядерной энергетики из РФ

Страны G7 решили сократить зависимость от поставок из России товаров ядерной энергетики. Об этом говорится в заявлении, опубликованном по итогам встречи министров по делам климата, энергетики и окружающей среды в Турине, сообщило издание «Прайм».

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