G7 сократят зависимость от поставок товаров ядерной энергетики из РФ

Страны G7 решили сократить зависимость от поставок из России товаров ядерной энергетики. Об этом говорится в заявлении, опубликованном по итогам встречи министров по делам климата, энергетики и окружающей среды в Турине, сообщило издание «Прайм».
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