Надеждин попросил ЦИК перенести рассмотрение его регистрации на выборы

ТАСС/Валерий Шарифулин Выдвинутый от партии "Гражданская инициатива" политик Борис Надеждин направил письмо главе Центризбиркома Элле Памфиловой с просьбой отложить рассмотрение о регистрации на выборах до 10 февраля.
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