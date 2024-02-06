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Надеждин попросил ЦИК перенести рассмотрение его регистрации на выборы

Надеждин попросил ЦИК перенести рассмотрение его регистрации на выборы

ТАСС/Валерий Шарифулин Выдвинутый от партии "Гражданская инициатива" политик Борис Надеждин направил письмо главе Центризбиркома Элле Памфиловой с просьбой отложить рассмотрение о регистрации на выборах до 10 февраля.

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