Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Борис Леонтьев
    «Почему сейчас они решили сделать из стран Прибалтика «прокладку» для поставок своего оружия Киеву? » Вариантов не м...США делают из При...
  • gosha1000mailru Иванов
    Все что подарила Чехия Украине - Россия обязуется вернуть. Уж как получится.Чехия подарит Укр...
  • Виктор Гайдуков
    А может быть уже пора убрать некоторых вице прмьеров? Разобраться нет-ли засланных козачков.Россия у опасной ...

Зачем Россия распродала почти весь американский госдолг

Зачем Россия распродала почти весь американский госдолг

Центробанк вновь резко сократил вложения в государственные облигации США. Москва планомерно избавлялась от этих бумаг с 2014-го, и очередные санкционные угрозы лишь ускоряют процесс Сейчас доля трежерис в международных резервах — меньше процента.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх