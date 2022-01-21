Зачем Россия распродала почти весь американский госдолг

Центробанк вновь резко сократил вложения в государственные облигации США. Москва планомерно избавлялась от этих бумаг с 2014-го, и очередные санкционные угрозы лишь ускоряют процесс Сейчас доля трежерис в международных резервах — меньше процента.
Центробанк вновь резко сократил вложения в государственные облигации США. Москва планомерно избавлялась от этих бумаг с 2014-го, и очередные санкционные угрозы лишь ускоряют процесс Сейчас доля трежерис в международных резервах — меньше процента.
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