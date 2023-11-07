Страны западного блока собираются сменить президента Украины, а вину за все ошибки последних лет повесить на Владимира Зеленского.
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