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Запад собирается повесить на Зеленского все ошибки и жертвы 

Запад собирается повесить на Зеленского все ошибки и жертвы 

Страны западного блока собираются сменить президента Украины, а вину за все ошибки последних лет повесить на Владимира Зеленского.

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Комментарии
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Лев Добрый
Ну какой он президент, если без кокса жить не может, наркоман, он и есть наркоман!👀😱😜👈
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