МВД России за 10 месяцев выявило 54 факта финансирования терроризма

Начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко заявил, что сотрудники правоохранительных органов за десять месяцев этого года выявили 54 факта финансирования терроризма.