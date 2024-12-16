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МВД России за 10 месяцев выявило 54 факта финансирования терроризма

МВД России за 10 месяцев выявило 54 факта финансирования терроризма

Начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко заявил, что сотрудники правоохранительных органов за десять месяцев этого года выявили 54 факта финансирования терроризма.

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