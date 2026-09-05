«Зенит» избавляется от очередного легионера, «Локомотив» сорвал переход русского таланта. Трансферы и слухи дня

Главное к утру субботы.В РоссииМостовой представлен в качестве игрока «Локомотива»28-летний российский нападающий Андрей Мостовой официально перешел из «Зенита» в «Локомотив».
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