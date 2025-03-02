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Закон, порядок, государство

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Сотрудники Госавтоинспекции Ефремовского района Тульской области провели урок дорожной грамотности для воспитанников детского сада

Накануне сотрудниками отделения Госавтоинспекции МО МВД России «Ефремовский» Тульской области была проведена профилактическая беседа с воспитанниками детского сада ГОУ ТО «Ефремовский областной центр образования», в ходе которой инспектор рассказал ребятам, как правильно и безопасно переходить проезжую часть дороги, безопасные места для подвижных игр и зимних забав.

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