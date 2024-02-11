Президент Венгрии Каталин Новак ушла в отставку после скандала с педофилом

Каталин Новак, занимавшая должность президента Венгрии, объявила об отставке на фоне общественного возмущения, вызванного ее решением о помиловании заключенного, пытавшегося скрыть преступления сексуального характера в детском учреждении.
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