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Президент Венгрии Каталин Новак ушла в отставку после скандала с педофилом

Президент Венгрии Каталин Новак ушла в отставку после скандала с педофилом

Каталин Новак, занимавшая должность президента Венгрии, объявила об отставке на фоне общественного возмущения, вызванного ее решением о помиловании заключенного, пытавшегося скрыть преступления сексуального характера в детском учреждении.

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