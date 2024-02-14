Черный цвет не присущ цветам — это факт

Черный цвет неестественен для цветка – это факт. Однако селекционеры не перестают работать над выведением сортов различных культурных растений, в том числе и тюльпанов, стремясь получить цветы именно такого окраса.
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