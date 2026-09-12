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Врачи спасли 39-летнюю женщину от обширного инфаркта, который не увидели ни ЭКГ, ни специальный тест

Врачи спасли 39-летнюю женщину от обширного инфаркта, который не увидели ни ЭКГ, ни специальный тест

Во Владивостоке врачи предотвратили инфаркт у молодой женщины. Они вовремя заподозрили приближающуюся сосудистую катастрофу, хотя ЭКГ и тесты «молчали» и не показали ничего страшного.

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