Режим – всё, спец. операция окончена?

СК

Сергей Ковалев

продолжение спровоцированного Западом конфликта упирается в развал Европы с неоднозначным разделом между интересантами. одна из причин - мнение моё, может не совпадать, - дальнейший развал Европы поставили на паузу, что делать далее время покажет. иными словами, задача минимум выполнена, - Европа обрезана, Россия отделена, народу (не своего) кукловодами повалено прилично (в русле золотого, т.с.)... для у404 безразлично - будет продолжение или "перерыв до весны" - всё едино, - у404 закончилась. можно даже предположить, что стояние для них хуже, чем продолжение, ибо под продолжение можно хоть что-то выпросить, а вот под стояние шиш без масла... а для Зе это шаг назад от него вчерашнего, не желающего как бы слушать хозяина, требующего заканчивать начатое, см. еще вчера он кричал громко, что ни за что, а сегодня уже - давайте сворачиваться... услышал или доступно объяснили?