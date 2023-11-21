Экс-комика пробило на откровение: Русским предложена "честная сделка" На встрече с африканскими СМИ президент Зе вдруг озвучил крамольную мысль – надо бы сворачивать всю эту заваруху, затеянную против России.
Режим – всё, спец. операция окончена?
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Владимир Суханов
Ну, знов про нас загомонилы! Цэй Роджерс - правильный субъект!!!Мы з марса щойно прылэтилы ...
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1 час.
Владимир Суханов
А Понт Эвксинський - наш проект!!!
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1 час.
СК
Сергей Ковалев
продолжение спровоцированного Западом конфликта упирается в развал Европы с неоднозначным разделом между интересантами. одна из причин - мнение моё, может не совпадать, - дальнейший развал Европы поставили на паузу, что делать далее время покажет. иными словами, задача минимум выполнена, - Европа обрезана, Россия отделена, народу (не своего) кукловодами повалено прилично (в русле золотого, т.с.)... для у404 безразлично - будет продолжение или "перерыв до весны" - всё едино, - у404 закончилась. можно даже предположить, что стояние для них хуже, чем продолжение, ибо под продолжение можно хоть что-то выпросить, а вот под стояние шиш без масла... а для Зе это шаг назад от него вчерашнего, не желающего как бы слушать хозяина, требующего заканчивать начатое, см. еще вчера он кричал громко, что ни за что, а сегодня уже - давайте сворачиваться... услышал или доступно объяснили?
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