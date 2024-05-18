Участник «Евровидения» от Нидерландов может предстать перед судом Швеции

Участник «Евровидения» от Нидерландов Йост Кляйн может уже в июне предстать перед судом за «угрожающий» жест оператору музыкального конкурса, сообщил телеканал NOS со ссылкой на его адвоката Яна-Оке Фельта.
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