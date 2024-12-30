Суд в Минске заочно осудил комика Комиссаренко

Его приговорили к шести годам тюрьмы.фото: pixabay.com/succoМинский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении стендап-комика Вячеслава Комиссаренко, приговорив фигуранта к лишению свободы на срок шесть лет за оскорбление и клевету в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко.