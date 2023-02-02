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КХЛ. «Металлург» в гостях у минского «Динамо», «Витязь» сыграет с «Сочи»

«Металлург» сыграет в гостях с минским «Динамо» в Фонбет Чемпионате КХЛ. В другом матче игрового дня «Витязь» примет «Сочи».

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