Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Русская Сунжа не должна стать предметом торга, как турецкий Карс

Русская Сунжа не должна стать предметом торга, как турецкий Карс

Прихватить у противника территории на обмен — вовсе не украинское изобретение Что происходит в Курской области? Обе стороны скрывают свои силы, потери, расположение войск и, понятно, не раскрывают дальнейшие планы.

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