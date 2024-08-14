Русская Сунжа не должна стать предметом торга, как турецкий Карс

Прихватить у противника территории на обмен — вовсе не украинское изобретение Что происходит в Курской области? Обе стороны скрывают свои силы, потери, расположение войск и, понятно, не раскрывают дальнейшие планы.
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