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В очередях к Крымскому мосту скопилось более тысячи машин

В очередях к Крымскому мосту скопилось более тысячи машин

Более тысячи автомобилей скопилось в очередях к пунктам досмотра на Крымском мосту с обеих сторон. Примерное время ожидания для проезда составляет два часа, сообщил телеграм-канал, освещающий ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

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