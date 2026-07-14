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OpenAI превратила ChatGPT в рабочего ИИ-агента: новый ChatGPT Work сам выполняет задачи в почте, календарях и корпоративных сервисах

OpenAI превратила ChatGPT в рабочего ИИ-агента: новый ChatGPT Work сам выполняет задачи в почте, календарях и корпоративных сервисах

Инструмент на базе нового GPT-5.6 подключается к Gmail, Slack, GitHub и другим системам, разбивает сложные задачи на этапы и создаёт готовые документы, отчёты и сайты вместо обычных ответов в чатеOpenAI представила ChatGPT Work — нового ИИ-агента внутри своего основного чат-бота ChatGPT, который предназначен для самостоятельного выполнения многоэтапных рабочих задач.

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