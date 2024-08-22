Более 200 туристов спасли из горящего леса в Карачаево-Черкесии

Сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций в Карачаево-Черкесии эвакуировали из зоны возгорания в лесном массиве в Гоначхирском ущелье возле озера Тубанлы кёль свыше 200 отдыхающих — 193 взрослых и 43 ребенка .
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