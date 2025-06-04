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Расчеты гаубиц «Мста-С» уничтожили пункты управления украинских БПЛА в зоне СВО

Расчеты гаубиц «Мста-С» уничтожили пункты управления украинских БПЛА в зоне СВО

Артиллерийские расчеты самоходных гаубиц «Мста-С» группировки войск «Восток» уничтожили пункты управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и ретрансляторы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении в зоне специальной военной операции.

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