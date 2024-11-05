Показан релизный трейлер симулятора муравья с фотореалистичной графикой, к...

Показан релизный трейлер симулятора муравья с фотореалистичной графикой, который уже доступен некоторым игрокамКомпания-издатель Microids и студия-разработчик Tower Five опубликовали релизный трейлер фотореалистичного симулятора муравья Empire of the Ants.
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