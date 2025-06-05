Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Алла Пугачёва вернулась в Москву: зачем Примадонна "проплатила шоу" и почему народ в ярости?

Алла Пугачёва вернулась в Москву: зачем Примадонна "проплатила шоу" и почему народ в ярости?

Обсудим звезд с Малиновской Друзья, здравствуйте! Внезапно, как чертик из табакерки, появилась новость, которая всколыхнула всех, от мала до велика: Алла Борисовна Пугачёва, наша легендарная Примадонна, тайно прилетела в Москву.

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