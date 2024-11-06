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Обещавшая петь только по-украински Вера Брежнева для заработка на корпоративах переходит на русский язык

Обещавшая петь только по-украински Вера Брежнева для заработка на корпоративах переходит на русский язык

Певица Вера Брежнева снизила ценник на корпоративы и согласилась петь на русском языке. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

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