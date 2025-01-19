Зеленый чай спасает сердце

В журнале American Society for Nutrition были опубликованы результаты метаанализа, обобщающего данные 18 исследований, в которых оценивалось долговременное влияние черного и зеленого чая на риск развития ишемической болезни сердца.
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