Ближайшей зимой выяснится, наступит ли мир на Украине в 2027 году. Об этом сообщил глава МИД Польши Радослав Сикорский в беседе с отставным генералом Гербертом Макмастером из Гуверовского института о переломном моменте войны у соседей и жёсткой арифметике европейской безопасности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии