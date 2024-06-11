Туристическая инфраструктура: спрос на винный туризм формируют энологи, виноделы и архитекторы

Привлекательное здание винодельни может стать самостоятельной точкой туристического притяжения. Сантьяго Калатрава, Ренцо Пьяно, Норман Фостер, Фрэнк Гери, Заха Хадид и другие зарубежные звезды архитектуры это доказали, да и наши архитекторы работают с винодельнями часто и с удовольствиемВ первой части этого материала, посвященного инфраструктуре для винного туризма, приводились слова руководителя департамента исследований и аналитики компании IBC Real Estate Екатерины Ногай: «Современные туристы все чаще заранее продумывают свой маршрут отдыха до мельчайших деталей, используя накопленные сохраненные локации.