Нобелевскую премию по физике вручили за вклад в понимание развития Вселенной

Фото: AFP Нобелевская премия в области физики 2019 года присуждена канадцу Джеймсу Пиблзу за «теоретические открытия в физической космологии», швейцарцам Мишелю Майору и Дидье Кело «за открытие экзопланеты на орбите вокруг солнецеподобной звезды».