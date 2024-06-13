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Нобелевскую премию по физике вручили за вклад в понимание развития Вселенной

Фото: AFP Нобелевская премия в области физики 2019 года присуждена канадцу Джеймсу Пиблзу за «теоретические открытия в физической космологии», швейцарцам Мишелю Майору и Дидье Кело «за открытие экзопланеты на орбите вокруг солнецеподобной звезды».

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