Сергей Волков отчитался о работе администрации Владимира за 2025 год

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев призвал владимирские власти больше внимания уделять экономическому блоку и честно оценивать ситуацию, сравнивая зарплаты и привлекательность города для молодёжи и специалистов.
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