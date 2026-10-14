Собянин рассказал, как обновляют игровые и развивающие площадки во дворах Москвы

В московских дворах обновляют существующие и создают новые площадки для игр и развития. Как сообщил Сергей Собянин, на них устанавливают горки, качели, тематические панели и конструкции для лазанья.
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