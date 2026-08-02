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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Прыжки в воду. Чемпионат Европы-2026. Кузнецов и Шлейхер поборются за медали на трехметровом трамплине, Кедрина и Беляева выступят в квалификации на вышке

3 августа на чемпионате Европы в Париже российские прыгуны в воду поборются за медали в двух видах программы.

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